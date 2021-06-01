Киев, , 21:11 — REGNUM Украина в настоящий момент входит в тройку лидеров-поставщиков детской порнографии в мире, заявила на совещании 1 июня генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.

Заявление Венедиктовой цитирует пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Генпрокурор заявила, что соответствующие данные предоставила независимая организация Internet Watch Foundation. По ее мнению, эта ситуация для Украины «стыдная» и требует немедленного реагирования всех органов правопорядка.

По словам Венедиктовой, «фундаментальным шагом» должно стать принятие в этом году парламентом закона, который приведёт законодательство Украины в соответствие с конвенцией Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, и усилит ответственность за производство и распространение детской порнографии.

Также она озвучила некоторые статистические данные — в прошлом году количество сексуальных преступлений против детей увеличилось на 9%, в этом году — на треть; более чем на половину выросло количество детей, пострадавших от изнасилований, в прошлом году, а в 2021 году — ещё почти на четверть. Абсолютные цифры преступлений такого рода пресс-служба не уточняет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Зеленский в своем обращении по поводу Дня защиты детей заявил, что все, что делают на Украине взрослые, они делают ради детей, «потому что они — продолжение каждого из нас, будущее страны».