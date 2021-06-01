Йошкар-Ола, , 21:03 — REGNUM В Марий Эл 60-летнему иностранному гражданину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, гражданин одной из азиатских стран предложил начальнику одного из подразделений регионального управления МВД признать его носителем русского языка без сдачи экзамена за взятку в размере 60 тыс. рублей. Представитель ведомства сообщил о предложении руководству, при передаче денег 25 мая преступление было пресечено сотрудниками управления ФСБ.

В настоящее время предполагаемый взяткодатель заключен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Акбулакском районе Оренбургской области задержан председатель колхоза. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу»). По данным следствия, мужчина пытался откупится от уголовного дела. В полиции находится материал проверки по поводу преднамеренного банкротства колхоза.

Читайте также: В Оренбуржье глава колхоза уличён в даче взятки полицейскому