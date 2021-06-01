Москва, , 20:58 — REGNUM Законопроект, позволяющий проводить допросы свидетелей и потерпевших онлайн внесли в Госдуму сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Пономарев, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

Предлагаемая норма позволит следователю лично допросить физлицо, не покидая территорию производства предварительного следствия и не дожидаясь приезда такого лица на допрос, то есть способствует сокращению сроков расследования уголовного дела, отмечают члены Совфеда.

Новая статья 189.1 УПК РФ позволит допрашивать свидетелей и иных лиц посредством видеоконференц-связи на стадии предварительного следствия с соблюдением основных правил и требований производства расследования по уголовному делу и с учетом особенностей допроса несовершеннолетних лиц, указали парламентарии.