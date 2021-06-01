Троицк, Челябинская область, , 20:57 — REGNUM Житель города Троицка (Челябинская область) попался на краже велосипеда, сообщили 1 июня в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Велосипед угнали с парковки одной из аптек по улице Гагарина в Троицке. Наряд группы задержания войск национальной гвардии РФ, узнав особые приметы и марку велосипеда, «прочесал» район и встретил велосипедиста уже через пять минут.

Велосипедиста остановили на улице Крахмалёва. 57-летний житель Троицка признался в краже. Велосипед вернули владельцу, а задержанного доставили для дальнейшего разбирательства в полицию.

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