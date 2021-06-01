Сочи, Краснодарский край, 1 июня 2021, 20:56 — REGNUM Создание нового спортивного кластера обсудили на расширенном совещании в Образовательном центре «Сириус» с участием заместителя Председателя правительства Дмитрия Чернышенко, помощника президента Игоря Левитина, министра спорта Олега Матыцина, руководителя Фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой, а также глав 16 спортивных федераций.
Прибрежные и горные олимпийские сооружения, новые объекты и научно-образовательные программы объединят под управлением Фонда «Талант и успех». Единый оператор с соответствующим опытом сможет последовательно развивать зимние и летние виды спорта в интересах всей страны, увеличить полезную загрузку комплексов и снизить расходы на их эксплуатацию.
Здесь будут развивать программы детского, студенческого, любительского и профессионального спорта, подготовку спортивного резерва, сборных команд и высококвалифицированных тренерских кадров, научные исследования в области спорта и спортивной медицины.
Кластер формируется с учетом шестилетнего опыта Фонда в выявлении и подготовке молодых спортсменов. Выпускники программ «Сириуса» достигают выдающихся результатов на международных турнирах. Подходы и практики к обучению детей перенимают тренеры из всех субъектов России и региональные центры, работающие по модели «Сириуса». Для реализации образовательных и исследовательских проектов спортивный кластер использует возможности Научно-технологического университета «Сириус», Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Российского международного олимпийского университета.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также добавил, что в рамках создания кластера будут переоборудованы два существующих стадиона. Конькобежная «Адлер-Арена» — трансформирована в полноразмерный 400-метровый легкоатлетический стадион-трансформер. С такими габаритами он станет третьим в России легкоатлетическим стадионом под крышей с более чем 25 площадками для летних игровых видов спорта. Известный керлинг-центр «Ледяной куб» будет перепрофилирован в Центр единоборств. Уже сейчас на объекте заканчивается масштабное строительство второй очереди, где расположится Центр спортивной медицины и реабилитации, организованный в партнерстве с Национальным медико-хирургическим центром имени Н.И.Пирогова.
Планировать, готовить и проводить спортивные программы, использовать существующие и координировать строительство новых объектов будет специально создаваемая автономная некоммерческая организация, в состав учредителей которой войдут Фонд «Талант и успех», администрация Федеральной территории «Сириус», Научно-технологический университет «Сириус».
Контроль за реализацией стратегии развития спортивного кластера, экспертизу спортивных, образовательных и научно-исследовательских программ, научно-методическое и аналитическое обеспечение, разработку рекомендаций и консультативные функции возложат на Экспертный совет кластера.