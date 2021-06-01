Сочи, Краснодарский край, , 20:56 — REGNUM Создание нового спортивного кластера обсудили на расширенном совещании в Образовательном центре «Сириус» с участием заместителя Председателя правительства Дмитрия Чернышенко, помощника президента Игоря Левитина, министра спорта Олега Матыцина, руководителя Фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой, а также глав 16 спортивных федераций.

«По поручению Президента России Владимира Путина в «Сириусе» мы формируем большой спортивный кластер, который не будет иметь аналогов в мире. Он объединит в себе почти все объекты олимпийского наследия и станет круглогодичной базой для занятий 36 видами спорта. Это и легкая атлетика, и велоспорт, триатлон, гребные виды спорта, хоккей, лыжный спорт и другие. Концепция подразумевает комплексный подход к использованию инфраструктурных объектов Олимпийских игр, что позволит сформировать равномерную и устойчивую посещаемость спортивных объектов как в летний, так и в зимний сезон. На объектах кластера смогут тренироваться не только участники программ «Сириуса», но и воспитанники спортивных школ со всей страны и из-за рубежа. А это десятки тысяч ребят из разных регионов. В конце 2022 года на федеральной территории «Сириус» появится Центр спортивной и восстановительной медицины на площади 6 тысяч квадратных метров», — отметил заместитель Председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Прибрежные и горные олимпийские сооружения, новые объекты и научно-образовательные программы объединят под управлением Фонда «Талант и успех». Единый оператор с соответствующим опытом сможет последовательно развивать зимние и летние виды спорта в интересах всей страны, увеличить полезную загрузку комплексов и снизить расходы на их эксплуатацию.

Здесь будут развивать программы детского, студенческого, любительского и профессионального спорта, подготовку спортивного резерва, сборных команд и высококвалифицированных тренерских кадров, научные исследования в области спорта и спортивной медицины.

«Потенциальная пропускная способность Спортивного кластера — более 500 тысяч человек в год. Это дети и взрослые, молодежь, любители и профессионалы спорта. Мы объединяем олимпийскую инфраструктуру и компетенции Фонда и его партнеров, чтобы выстроить системную работу по подготовке национальных сборных, профильных специалистов, создать условия для массовых занятий физической культурой и спортом на федеральной территории», — рассказала руководитель Фонда Талант и успех» Елена Шмелева.

Кластер формируется с учетом шестилетнего опыта Фонда в выявлении и подготовке молодых спортсменов. Выпускники программ «Сириуса» достигают выдающихся результатов на международных турнирах. Подходы и практики к обучению детей перенимают тренеры из всех субъектов России и региональные центры, работающие по модели «Сириуса». Для реализации образовательных и исследовательских проектов спортивный кластер использует возможности Научно-технологического университета «Сириус», Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Российского международного олимпийского университета.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также добавил, что в рамках создания кластера будут переоборудованы два существующих стадиона. Конькобежная «Адлер-Арена» — трансформирована в полноразмерный 400-метровый легкоатлетический стадион-трансформер. С такими габаритами он станет третьим в России легкоатлетическим стадионом под крышей с более чем 25 площадками для летних игровых видов спорта. Известный керлинг-центр «Ледяной куб» будет перепрофилирован в Центр единоборств. Уже сейчас на объекте заканчивается масштабное строительство второй очереди, где расположится Центр спортивной медицины и реабилитации, организованный в партнерстве с Национальным медико-хирургическим центром имени Н.И.Пирогова.

Планировать, готовить и проводить спортивные программы, использовать существующие и координировать строительство новых объектов будет специально создаваемая автономная некоммерческая организация, в состав учредителей которой войдут Фонд «Талант и успех», администрация Федеральной территории «Сириус», Научно-технологический университет «Сириус».

Контроль за реализацией стратегии развития спортивного кластера, экспертизу спортивных, образовательных и научно-исследовательских программ, научно-методическое и аналитическое обеспечение, разработку рекомендаций и консультативные функции возложат на Экспертный совет кластера.