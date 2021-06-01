Тула, , 20:52 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате крупного ДТП в Туле, сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тульской области 1 июня.

Авария произошла в областном центре в районе дома №33 по улице Каминского. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault Logan столкнулся с автомобилем Daihatsu, а затем сбил стоявших на тротуаре четырёх человек.

В результате госпитализирована с травмами женщина 1991 года рождения, ещё трое пострадавших — девочки 2016 и 2009 и их мать — получили медицинскую помощь и были отпущены на амбулаторное лечение. Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.