Вашингтон, , 21:22 — REGNUM Разработчики Twitter тестируют рекламу в разделе Fleets — аналоге историй в Instagram. Об этом 1 июня сообщает издание vc.ru.

По данным издания, реклама в новом формате будет появляться между записями пользователей. В Fleets рекламодатели смогут публиковать видео до 30 секунд и изображения в формате 9:16, после чего просматривать статистику взаимодействия с постами.

Добавим, что новый рекламный формат доступен пока только нескольким пользователям из разных отраслей бизнеса. Когда он станет доступен остальным пользователям — пока неизвестно.

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