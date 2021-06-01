Ижевск, , 20:49 — REGNUM В Ижевске 3−4 июня пройдет Всероссийский форум финно-угорских народов. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртии.

Планируется, что в дальнейшем форум будет проводиться один раз в два года.

В мероприятии примут участие представители 30 регионов России, где проживают не только финно-угорские, но и самодийские народы. На площадках форума встретятся этнокультурные общественные организации, представители экспертного и научного сообществ, СМИ, учреждений образования, спорта, культуры, искусства.

В ходе заседаний будут обсуждаться вопросы сохранения и развития материального и нематериального культурного наследия финно-угорских народов, новые механизмы поддержки и продвижения языков финно-угров, а также молодежных проектов по сохранению наследия малых народов.

Форум проводится Общероссийским общественным движением «Ассоциация финно-угорских народов РФ» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и правительства Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, конгресс финно-угорских народов Европы «Культурные пейзажи — язык и дух» пройдет в Тарту, в Эстонском национальном музее, с 15 по 18 июня. Главным организатором конгресса выступит некоммерческое объединение Fenno-Ugria Asutus, которое координирует участие эстонцев во всемирных конгрессах. Конгресс будет проведен гибридно: на месте и посредством онлайн-встреч. Организаторы прогнозируют, что вместе с выступающими и командой организаторов на месте соберется до 150 человек.

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