Москва, , 20:47 — REGNUM В День защиты детей, 1 июня, в столичном Парке Горького проходит фестиваль для школьников со всей страны «Большая перемена», одним из организаторов которого является президентская платформа «Россия — страна возможностей». В рамках мероприятия первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко анонсировал проведение в Москве 26−27 июня масштабного форума «Россия — страна возможностей».

«Платформа «Россия — страна возможностей» объединяет проекты и для детей, и для студентов, и конкурсы для более зрелых управленцев — как «Лидеры России». У нас здесь же, на площадке парка Горького, ко Дню молодежи, 26−27 июня будет проходить большой форум «Россия — страна возможностей», который как раз шире по возрастам», — рассказал Сергей Кириенко.

Форум «Россия — страна возможностей» — это большая встреча сообщества выпускников всех лет проектов платформы, дискуссии о том, как создавать и использовать возможности, которые мы вместе формируем каждый день.

В рамках форума пройдут активности различных проектов платформы «Россия — страна возможностей», награждение победителей и лауреатов конкурсов и олимпиад, развлекательная программа, образовательные, спортивные и культурные активности. Онлайн-трансляцию форума смогут посмотреть все жители страны.

Идею о проведении Форума 26 марта поддержал Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» под председательством президента РФ Владимира Путина.