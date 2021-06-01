Анкара, , 20:58 — REGNUM В Турции, в соответствии с результатами 223 482 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 602 человека скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 1 июня.

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Согласно новым официальным данным, число подтверждённых случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 5 256 516, смертельных случаев — до 47 656.

Было объявлено, что общее количество случаев увеличилось до 5 256 516 человек, общее количество выздоровевших пациентов составило 9457, уровень пневмонии у пациентов сохранилось на отметке 2,8%, а число тяжелобольных выросло до 1241 человека.