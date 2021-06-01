Санкт-Петербург, , 20:52 — REGNUM За последние сутки в Петербурге госпитализация взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на эту болезнь увеличилась на 21,85% по сравнению с данными прошлого вторника, 25 мая. За минувшие сутки в больницы доставлены 329 таких пациентов, тогда как неделю назад их было 270.

Медики на лечении коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Об этом говорится в опубликованных 1 июня материалах Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом в Петербурге.

За тот же период на 13,07% выросло количество обращений к медикам граждан с подтвержденным COVID-19, а общее количество активно больных ковидом в Петербурге увеличилось на 11,61%. Для лечения таких больных в условиях стационара в городских медучреждениях развернуты 6142 койки. Из них свободно 710 коек, что составляет 11,6%.

«В городе сохраняется циркуляция вируса новой коронавирусной инфекции, что диктует необходимость ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции в общественных местах. Для создания надежного коллективного иммунитета необходимо активное участие населения города во всеобщей вакцинации против COVID-19», — подчеркивают специалисты.

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