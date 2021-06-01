1 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В Грузии вспомнили о собственной энергетике, которая уже перестала быть её собственностью

Ирина Инашвили, , 23:05 — REGNUM Статья «Интересы Интер РАО в Грузии», опубликованная на сайте http://www.damoukidebloba.ge/, стала еще одним предметом дискуссий для грузинских пользователей соцсетей.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

В публикации раскрывается поэтапный план передачи энергосектора Грузии в управление и собственность российской компании, и главные стрелы обвинения на этот раз летят в адрес прежней власти — правительства экс-президента Михаила Саакашвили.

Статьёй на своей странице в соцсети Facebook поделился грузинский военный эксперт Амиран Салуквадзе и возмутился, что «содеявший такое» Саакашвили после ухода из власти обвиняет в «пророссийскости» других.

«Когда тот, кто сделал это, через 2−3 года после августовской войны, затем в 2012 году через все российские агентства и телеканалы посылал Кремлю месседжи, после ухода из власти еще и других обвиняет в пророссийскости, для этого нужно иметь особые способности. Такие, что и фан-клуб ему верит», — пишет эксперт в соцсети Facebook.

Михаил Саакашвили (сс) European People's Party

Этой же публикации он посвятил еще один пост, с сожалением отметив, что подобные статьи в Грузии читают немногие.

«Такие статьи, наверное, читают немногие?! Зато об энергетике говорят, что нам нужно здесь, а что нет. Кто после войны запустил сюда Интер РАО, а сейчас опять служит российским энергоинтересам, это отдельная тема», — эксперт в очередной раз намекнул на «грехи» Саакашвили.

Тема энергообъектов и их принадлежности стала в Грузии особенно актуальной после того, как жители Рионского ущелья воспротивились строительству здесь новой Намахвани ГЭС и начали акции против турецкой компании ENKA, которой нынешнее правительство Грузии на основании крайне непрозрачного, по утверждению протестующих, тендера доверило осуществление данного проекта. К тому же фактически за бесценок уступило инвестору сотни гектаров земли сроком на 99 лет. Отметим, что сторонники нынешней власти — правительства «Грузинской мечты» отчаянно защищают этот проект и выступают за полное освоение энергоресурсов Грузии. На волне такой защиты и стали появляться публикации о «грехах» прошлого правительства Грузии и продаже им энергоактивов крупной российской компании.

Плотина Ингурской ГЭС The Regional Administration of Mingrelia-Upper Svaneti

Отклики на публикацию были в основном негодующие.

«Всё это контролирует ВВП… А ведь Бендо (Бендукидзе — бывший министр экономики Грузии) заявлял же, что понятие стратегических объектов ему не известно? Ну и вот…» — написал пользователь Г.О.

«Прекрасно знал, вот и сдали они ИнгуриГЭС, ХрамГЭС 1 и 2, Теласи…» — ответил ему автор поста.

«Все всё прекрасно знали и сделали то, что поручил им Кремль! Поверьте, сектанты и этот пост до конца не дочитают! Это тот случай, когда у другого в глазу соринку увидишь, а в своем бревна не видишь!» — откликнулся пользователь Г.С.