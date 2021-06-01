Варшава, , 20:33 — REGNUM 1 июня во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Мейски» пройдет матч в рамках товарищеской встречи сборных Польши и России по футболу. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. За полтора часа до матча команды объявили стартовые составы. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На матч назначена итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Ассистенты главного судьи — Маттео Пассери и Алекссандро Костанцо.

Стартовые составы команд:

Польша: Фабьянский, Пентковский, Кендзера, Хелик, Пухач, Крыховяк, Клих, Франковский, Ковнацки, Свидерский, Сверчок.

Запасные игроки: Щенсный, Левандовски, Скоруский, Глик, Берешиньский, Линетти, Беднарек, Козловски, Плахета, Юзвяк, Модер.

Россия: Шунин, Караваев, Семенов, Кудояшов, Джикия, Оздоев, Зобнин, Головин, Миранчук, Кузяев, Дзюба.

Запасные игроки: Мухин, Жирков, Соболев, Мостовой, Жемалетдинов, Дюпин, Заболотный, Ионов.