Москва, , 20:42 — REGNUM Российский блогер Эдвард Бил, обвинённый в ДТП в центре Москвы, продал свои автомобили ради выплаты компенсаций пострадавшим. Об этом сообщило издание «Рамблер».

По данным СМИ, Бил утверждает, что потерпевшие постоянно меняют размер суммы компенсации ущерба. Виновник ДТП также уточнил, что «он не банк» и его деньги закончились. «Автомобили проданы. Не продается то, что не рентабельно», — рассказал блогер.

ИА REGNUM напоминает, что по вине Эдварда Била 1 апреля на Садовом кольце в Москве столкнулись несколько легковых автомобилей. В результате случившегося серьёзно пострадала Мария Артемова.

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