Ижевск, , 20:28 — REGNUM В Ижевске сдан в эксплуатацию седьмой дом с начала 2020 года, построенный для обманутых дольщиков — на улице Петрова, 49. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Строительные работы по возведению 16-этажки стартовали в марте 2013 года, сдача дома была назначена на май 2014 года, но сроки постоянно отодвигались. В результате по решению арбитражного суда в октябре 2018 года застройщика поменяли.

Новый подрядчик перенес сроки строительства из-за внесения изменений в проект, которые были связаны с обеспечением безопасности жителей. Основной этап строительных работ начался в 2020 году.

31 мая текущего года было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В новом доме жилье получат 126 дольщиков.

В пресс-служба подчеркнули, что по состоянию на начало 2020 года в реестре обманутых дольщиков числились 690 человек, в настоящее время таких граждан — около 240 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема обеспечения жильем обманутых дольщиков в Удмуртии будет решена до конца 2022 года, заявлял глава минстроя республики Дмитрий Сурнин. Он говорил, что сдача дома на Петрова запланирована на второй квартал текущего года. В отношении еще 47 обманутых дольщиков будет применен механизм Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. В 2022 году получат жилье еще 170 человек и вопрос обманутых дольщиков будет полностью решен.

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