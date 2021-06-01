Белград, , 21:00 — REGNUM В Сербии, в соответствии с результатами 6872 проведённых ПЦР-тестов, выявили 230 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё семь человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключен 41 пациент. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 1 июня.

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Согласно новым официальным данным, число подтверждённых случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 712 702, а количество смертельных случаев выросло до 6872.

В учреждениях социального обеспечения для размещения бездомных и в домах престарелых заражение коронавирусом было подтверждено у четырёх постояльцев и 23 сотрудников, сообщили 1 июня в министерстве труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Сербии. Число заражённых в данных учреждения продолжает расти.