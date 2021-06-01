Братислава, , 20:23 — REGNUM Граждане Словакии, желающие вакцинироваться от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», могут пройти регистрацию на сайте korona.gov.sk, передаёт 1 июня Словацкое телевидение.

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Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский пригласил всех сограждан к онлайн-регистрации. Вакцинация начнётся 7 июня 2021 года во всех словацких регионах. «Спутником V» будут прививать людей в возрасте 18−60 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, применять «Спутник V» в Словакии разрешили в конце минувшего месяца. Здесь также проходит вакцинация препаратами Pfizer (США), BioNTech (Германия), американскими Moderna и Johnson & Johnson и шведско-британской AstraZeneca.

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