Приштина, , 23:55 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 1 июня сообщило о том, что в июне статистическое агентство Косово проведёт первую тестовую перепись населения, семейных экономик и зданий.

Задачей тестовой переписи станет проверка двух важных инструментов ведения переписи — цифровых опросников на планшете и электронной кодификации NACE, ISCED и ICSO.

Подчеркивается, что проведение переписи находится в числе государственных приоритетов Косово. С 17 по 21 мая проводилось обучение будущих переписчиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Судья обвинил Европейский союз в подавлении правосудия в Косово