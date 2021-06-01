Рим, , 20:11 — REGNUM Так называемый «зеленый паспорт» в электронном виде в Италии можно будет получить в упрощенном режиме, следует из декрета правительства страны, опубликованного во вторник, 1 июня.

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Граждане, сделавшие первую или обе прививки от коронавируса, или переболевшие и сохранившие антитела, или сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов не должны будут использовать специального приложения, сертификат можно будет получить и предъявить в формате смс или электронного письма.

Обладатели «зеленого паспорта» могут перемещаться по Италии, в их отношении также не действует и ряд других ограничений.

По данным на 1 июня, в Италии умерли 126 221 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 93 (днем ранее — на 82). Число подтвержденных носителей выросло на 2483 (днем ранее — на 1820). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 220 304 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 225 751 человек — на 7923 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 12 169 081 человек, что составляет 20,2% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.