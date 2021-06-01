Москва, , 20:11 — REGNUM Руководство московского «Динамо» сделало предложение «Кальяри» по поводу выкупа контракта 35-летнего центрального защитника сборной Уругвая Диего Годину. Российский клуб готов предложить за футболиста 4 миллиона евро. Об этом 1 июня сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Текущее соглашение Година с «Кальяри» рассчитано до конца сезона 2022/23. Transfermarkt оценивает уругвайца в 2,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А Диего Годин принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом.

За свою многолетнюю карьеру Диего Годин успел поиграть за «Серро», «Насьональ Монтевидео», «Вильярреал», мадридское «Атлетико» и миланский «Интер». Годин выступал за «Атлетико» 9 лет и покинул «матрасников» 1 июля 2019 года, перейдя в «Интер» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что фланговый защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк в покинет команду после истечения срока контракта (30 июня 2021 года).