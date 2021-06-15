Приштина, , 23:05 — REGNUM Глава парламента Косово Главк Конюфца 15 июня заявил, что институты Косово должны провести верификацию достигнутых в ходе диалоге с Сербией соглашений.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе круглого стола, посвященного роли парламента в контроле за диалогом между Сербией и Косово, политик подчеркнул, что роль парламентских комитетов в диалоге с Сербией должна возрасти.

По словам Конюфцы, Сербия использует двойные стандарты в диалоге с Косово, не выполняет соглашений, но требует создания в Косово Ассоциации (серб. Заjедницы) сербских муниципалитетов, которое Конституционный суд Косово признал незаконным.

Читайте ранее в этом сюжете: Курти считает конструктивной встречу с Вучичем в Брюсселе

Читайте развитие сюжета: Вучич рассказал, как Курти его провоцировал, и как он не поддался