Женева, Швейцария, , 20:09 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 352 685 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 8055 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 1 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 170 426 245 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено в общей сложности 3 548 628 случаев смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за последнюю неделю составляют Индия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, США, Иран, Россия, Франция, Турция и Малайзия.