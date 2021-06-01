Москва, 1 июня 2021, 20:07 — REGNUM Цены на яйца нужно повысить в России, чтобы аграрно-промышленный комплекс не работал себе в убыток, сообщил 1 июня заместитель российского министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, выступая на форуме «Неделя ритейла 2021».
Отметив, что после подорожания яиц удалось добиться снижения цены, и она «свалилась» до 40 рублей за десяток. Это вылилось в проблемы для агропромышленного комплекса.
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