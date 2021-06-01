Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Американская пользовательница платформы TikTok по имени Бренда (bakedlikepie) опубликовала необычный ролик с участием своей сестры Хейли. Видео доступно на её канале в социальной сети с 1 июня.

На записи видно, как медведица со своим медвежонком пытается пробраться через забор дома. На защиту собственности от посягательств выбежали собаки, однако, медведь начал их отгонять. Через несколько секунд появилась Хейли — девушка не растерялась и быстро прогнала дикого зверя, прихватив с собой самую маленькую собаку.

Добавим, что ролик за несколько часов посмотрели более 47 млн раз. А 6,7 млн человек поставили видео отметку «нравится».

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