Москва, , 21:42 — REGNUM Отсутствие национальной системы регулирования парниковых газов привело к тому, что российские экспортёры были вынуждены играть по «углеродным» правилам стран ОЭСР и в итоге закономерно оказались беззащитными перед угрозами Парижского соглашения, среди которых углеродный пограничный налог можно считать наименьшей из них. Новые международные климатические стандарты предъявляют к российским компаниям требования обязательной оценки рисков, связанных с декарбонизацией промышленности, с соответствующим изменением спроса на продукцию компаний и затратами на адаптацию к изменению климата.

Об этом рассказала Мария Мазурина, руководитель направления методологии и обеспечения стандартов устойчивого развития компании «Норильский никель» на мероприятии под названием «Низкоуглеродный диалог СКОЛКОВО: «Моделирование сценариев декарбонизации и адаптации: роль в принятии политических и экономических решений» 28 мая 2021 года.

Она перечислила проблемы, которые появились у компании «Норильский никель» с внедрением стандарта для присутствия бизнеса на биржах и участия в рабочих группах по вопросам финансовой оценки рисков изменения климата.

При этом она заявила, что ждать окончания дебатов о том меняется ли климат «Норильский никель» не может, так как, по их мнению, на сайте Росгидромета есть объективные данные, доказывающие факт потепления, на основании которого основные стейкхолдеры оказывают давление на компанию.

Мария Мазурина отметила, что сценарии экономического развития, которые были сделаны с учетом климатического фактора, направлены на прогнозирование ВВП, на возможность отдельно посмотреть на климат, а бизнесу требуется результат, ему требуется увязка климатических сценариев с социально-климатическим развитием, но такие модели бизнесу до сих пор не предоставлены. Хорошим примером, по её мнению, является модель Международного энергетического агентства, хотя и она имеет недостатки, так как показывает сценарий при глобальном потеплении на 1,5°С, но для металлургической компании данных таких прогнозов недостаточно.

От лица «Норильского никеля» она призвала подумать научное сообщество и регуляторов об объединении для того, чтобы взять ситуацию под контроль и получить качественные данные о климате, которые позволят в дальнейшем воспользоваться ими с помощью новейших информационных технологий (5G, IoT) и принимать качественные управленческие решения.

Также Мария Мазурина сообщила о том, что компания начинает работать над проектом по запуску спутников для мониторинга за климатом.

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