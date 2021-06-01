Тирана, , 20:10 — REGNUM В Албании 1 июня в результате обследования 3361 человека выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Еще 42 пациента выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 132 315 случаев заражения коронавирусом. 129 473 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2451 пациент в стране скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки не умер ни один человек с диагностированным COVID-19.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 413, из них треть — 143 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 37 пациентов — это число продолжает уменьшаться уже четвертый месяц.

За два месяца эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась — суточная смертность достигла показателя в 2−6 человек, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до пары десятков. Аналогичное улучшение ситуации наблюдается и в соседних Косово и Северной Македонии.

С 1 июня в стране будет смягчен комендантский час: теперь он будет действовать с 23:00 до 6:00. Въездной карантин и масочный режим на улице в стране отменены.

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