Рим, , 19:56 — REGNUM Бары и рестораны Италии уже могут обслуживать посетителей как на верандах, так и в закрытых залах, но ограничение по количеству людей за одним столом (не более четырех) продолжает действовать, сообщили в министерстве здравоохранения во вторник, 1 июня.

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Исключение может быть сделано только в том случае, если все сидящие за столом проживают вместе.

По данным на 1 июня, в Италии умерли 126 221 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 93 (днем ранее — на 82). Число подтвержденных носителей выросло на 2483 (днем ранее — на 1820). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 220 304 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 225 751 человек — на 7923 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 12 169 081 человек, что составляет 20,2% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.