Рим, , 19:52 — REGNUM Церемония присвоения скверу на набережной Авентино в центре Рима имени экс-президента Италии Карло Азельо Чампи во вторник, 1 июня, была перенесена из-за ошибки в тексте на табличке.

Во втором имени Чампи (Azeglio) была пропущена одна буква (Azelio).

На церемонии присутствовали формальный глава государства президент Серджо Маттарелла и некоторые другие известные политики. Мероприятие было отложено. Мэр Рима Вирджиния Раджи сообщила, что виновные в ошибке будут установлены и понесут наказание.