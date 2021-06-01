Техас, США, , 22:20 — REGNUM Американский рэпер Lil Loaded, чье настоящее имя Дашон Робертсон, умер в возрасте 20 лет, сообщает 1 июня Fox News.

Адвокат погибшего Ашкан Мехрияри подтвердил слухи о смерти, но не стал называть причину.

«К несчастью, слухи подтвердились. Мистер Робертсон скончался. Его смерть очень трагична и внезапна. Его ждала яркая и обещающая карьера», — сообщил Мехрияри.

Lil Loaded прославился в 2019 году с треком 6locc 6a6y, собрав более 28 млн просмотров на YouTube. Данная песня также была награждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний «золотым» статусом. Другие пользующиеся особой популярностью песни, это Gang Unit и Link Up. Отметим, что в творчестве исполнителя доминировала криминальная тематика.

Напомним, в 2020 году репера осудили за убийство друга Халила Уокера, которого он застрелил из винтовки. Судья признал, что Робертсон совершил «убийство по неосторожности» и отпустили его под залог. Сам репер рассказал СМИ, что считает себя невиновным.