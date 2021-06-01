Бишкек, , 19:50 — REGNUM Возле здания Первомайского районного суда столицы Киргизии митингуют сторонники бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова, а также экс-депутатов республиканского парламента Исхака Пирматова и Таланта Узакбаева.

Участие в акции протеста принимают около 50 человек, пришедших поддержать задержанных по подозрению в коррупции политиков, ожидающих, когда суд изберет им меру пресечения.

По словам собравшихся, вскоре к митингу присоединятся еще несколько десятков человек, которые приедут из Таласской области — с малой родины экс-главы правительства Омурбека Бабанова.

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