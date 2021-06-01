Москва, , 19:50 — REGNUM Регистрация на авиарейсы без предъявления пассажирами паспорта будет пробно проводиться в ряде аэропортов России, сообщил 1 июня министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Максут Шадаев на заседании комитета Совфеда по экономической политике.

Отметив, что в России в одной из первых «единая биометрическая система стала аналогом паспорта», чиновник пояснил, что при регистрации в аэропорту на рейс, а также там, где требуется показывать паспорт, будет возможна биометрическая идентификация.

Шадаев «Сейчас мы обсуждаем уже в этом году пилоты с аэропортами в виде транспортной безопасности, для того, чтобы разгрузить, сделать более быстрой регистрацию, всё будет по биометрии работать».

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