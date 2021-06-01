1 июня 2021 | Время чтения 2 мин

На Украине обсудили заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что вопрос о запуске авиаперелётов в Крым из Белоруссии прорабатывается Москвой и Минском.

Оксана Переможенко, , 21:21 — REGNUM Вопрос о запуске авиаперелётов в Крым из Белоруссии прорабатывается Москвой и Минском, сообщил 1 июня белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Россией. Отметив, что Киев закрыл небо для Белоруссии, глава республики добавил, что в Мисхоре есть санаторий, куда всегда ездили из Белоруссии. Сейчас, добавил глава Белоруссии, Москва и Минск прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Он пояснил, что в своё время бывший украинский президент Пётр Порошенко просил его, чтобы белорусы летали в Крым через Украину, а не через Россию.

Иван Айвазовский. Крымское побережье у Ай-Петри. 1890

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка», «Klymenko Time» и «Первый независимый». Также новость обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «НАШ». Многие отметили, что к данному решению Лукашенко подтолкнула украинская власть своими последними действиями (прекращение авиасообщения и закрытие своего воздушного пространства).

«Завтра поднимут тариф на э/э и скажут, из-за «злых» белорусов», — пишет Andrey.

«Чего и следовало ожидать», — добавил NaSid.

«Молодец, Григорьевич. Президент РБ отстаивает свои интересы, наше ничтожество — интересы иностранных государств, что наносит непоправимый вред и убытки Украине…» — отметил Dima Alex.

«А дальше аэропорт Минска открывает хаб для «Аэрофлота», там паркуются несколько бортов и совершают прямые перелеты из Минска в Симферополь. Думаю, что именно так и будет», — отметил Константин П.

«И не только в Симферополь, и не только «Аэрофлота», — ответила Константину П. Actress.

«Я просто думаю, что будут из Минска летать именно российские авиакомпании, «Белавиа» вряд ли, так как могут загреметь под санкции от «Боинга» и «Аэробуса» напрямую. А против российских не введут», — ответил Константин П. на реплику Actress.

«Предлагаю ответить прямым рейсом Киев-Москва», — написал Андрей.

«Да многие только за», — ответил Андрею Константин П.

«Сначала признай Крым российским…» — отреагировал V.

«Он еще не определился, к умным или к красивым ему», — ответила Actress на реплику V.

«Это заявление называется торг, если в ближайшее время Украина снимет запрет для «Белавиа»… снизит градус напряжённости, значит, всё будет как раньше, если нет, — будут лететь в Крым… Он же многовекторный, не стоит забывать», — отметил Vinni.

«Погодите, сейчас пан головный кловун (Зеленский — М. Р.) пригласит на август Свету Котлету, и наш усатый сосед ещё и признаёт республики [ДНР и ЛНР]», — добавил один из читателей.

«Украина своим поведением сама выпросила, скоро Беларусь признает публично Крым российским», — написал Dober.

«Ну вот и всё, доигрались, сейчас потихоньку все начнут признавать Крым», — подытожил Виктор Ш.

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Напомним, 1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что потери западных стран от отказа от полётов над Белоруссией будут значительно больше, чем от этого недополучит Минск.