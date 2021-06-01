Бишкек, , 19:48 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил госкомитету нацбезопасности и министерству внутренних дел подключить дополнительные силы для поиска руководителя киргизско-турецких лицеев «Сапат» Орхана Инанды. Об этом сообщили сегодня, 1 июня, в пресс-службе главы государства.

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Жапаров приказал правоохранительным органам усилить проведение следственно-оперативных мероприятий для скорейшего установления местонахождения руководителя сети международных учебных заведений.

ИА REGNUM напоминает, что Орхан Инанды пропал в ночь на 1 июня 2021 года. Накануне вечером он выехал из дома на своей машине, а на следующий день его внедорожник нашли брошенным в столице Киргизии. При этом автомобиль был не заперт.

По одной из версий, президента сети лицеев «Сапат» могли выкрасть спецслужбы Турции, по другой — его похитили члены ОПГ для последующего получения выкупа.

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