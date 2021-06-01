Лондон, , 19:45 — REGNUM 1 июня сборная Англии по футболу огласила окончательную заявку на Чемпионат Европы 2020, который пройдет в июне-июле этого года.

Вратари: Дин Хендерсон, Сэм Джонстоун, Джордан Пикфорд.

Линия защиты: Трент Александер-Арнольд, Бен Чилуэлл, Конор Коуди, Рис Джеймс, Харри Магуайр, Тайрон Мингс, Люк Шоу, Джон Стоунс, Киран Триппьер, Кайл Уокер.

Линия полузащиты: Джо Биллингем, Джордан Хендерсон, Деклан Райс, Келвин Филлипс, Мейсон Маунт, Фил Фоден, Джек Грилиш.

Нападение: Доминик Калверт-Льюин, Харри Кейн, Маркус Рашфорд, Букайо Сака, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг.

В заявку не вошел 28-летний фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, который в прошедшем сезоне выступал за лондонский «Вест Хэм» на правах аренды. В 16-ти матчах Английской Премьер-лиги Лингард отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Соперниками Англии по группе на Чемпионате Европы 2020 станут сборные Хорватии, Чехии и Шотландии.