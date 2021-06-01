Брюссель, , 19:45 — REGNUM Некоторые главы МИД стран — членов НАТО заявили о готовности финансировать силы безопасности Афганистана после вывода военных контингентов блока из страны, сообщил 1 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы заканчиваем нашу военную операцию в Афганистане, но продолжим различную поддержку афганцев. Мы сохраним наше гражданское присутствие в Кабуле, будем проводить консультации и оказывать помощь по вопросам обороны, предложим финансирование… Сегодня несколько стран НАТО чётко заявили, что они согласны предоставить финансирование», — заявил Столтенберг.

При этом он сообщил, что блок НАТО может проводить обучение афганских сил безопасности за пределами Афганистана, особенно в сфере сил специальных операций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил журналистам о высокой вероятности гражданской войны в стране после ухода войск США и НАТО.

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