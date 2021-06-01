Челябинск, , 19:40 — REGNUM В Челябинске осуждены двое местных жителей, похитивших из помещений банков более 13 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор вынес Калининский районный суд. Было установлено, что в 2014—2019 годах эти граждане, имея специальные познания в области радиоэлектроники в плане способов отключения охранных сигнализаций, они проникали по ночам в отделения почтовой связи, магазины и другие объекты и похищали деньги из банкоматов и из платёжных терминалов.

Всего им вменили 21 преступный эпизод. Суд назначил подсудимым 5 лет и 5 лет 2 месяца соответственно в колонии общего режима. Также в полном объёме удовлетворены гражданские иски представителей потерпевших.