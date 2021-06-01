Рим, , 19:39 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 1 июня, в Италии умерли 126 221 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 93 (днем ранее — на 82), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 2483 (днем ранее — на 1820).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 220 304 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 225 751 человек — на 7923 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 12 169 081 человек, что составляет 20,2% населения Италии.