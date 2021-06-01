Штат Калифорния, США, , 20:46 — REGNUM Офицер полиции из Калифорнии, США, скончался в больнице от ранений, полученных после того, как он пытался остановить мотоциклиста. Об этом 1 июня сообщает Fox News.

Доминик Вака, 43-лений полицейский и ветеран, накануне, 31 мая, попытался остановить водителя мотоцикла. Мотоциклист выстрелил в полицейского и скрылся с места преступления.

Личность преступника и его мотивы на данный момент неизвестны. Полиция продолжает вести расследование.

Напомним, 26 мая президент США Джо Байден вновь призвал конгрессменов остановить «эпидемию вооруженного насилия» во время выступления после стрельбы в Калифорнии. Тогда вооружённый мужчина застрелил восемь человек возле железнодорожного депо в городе Сан-Хосе.