Скопье, , 19:53 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 1 июня сообщили, что за сутки в результате исследования 3108 образцов в стране выявили 37 носителей коронавируса. Еще 90 человек выздоровели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 155 304 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. Еще 10 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, столько же умерло и днем ранее. Общее число жертв достигло 5423.

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148 798 пациентов в Северной Македонии выздоровели. Лечение проходят 1083 человека.

Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. Смертность от COVID-19 в стране в десятки раз превышает смертность в соседней Албании, население которой почти в два раза больше, чем у этой страны.

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