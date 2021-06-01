Грозный, , 19:34 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам 2020 года заработал больше своих коллег по губернаторскому корпусу. Согласно его декларации о доходах за прошлый год он заработал 381,1 млн рублей. Ближайший к нему по размеру доходов глава Марий Эл Александр Евстифеев заработал 84,7 млн рублей.

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Третье место по размеру полученных в 2020 году доходов занял губернатор Московской области Андрей Воробьев, задекларировавший доход в размере 79,8 млн рублей, пишет «Газета.Ру».

По данным издания, на четвертом месте оказался глава Липецкой области Игорь Артамонов с доходом 69,2 млн рублей. Пятерку лидеров замыкает глава Красноярского края Александр Усс, доход которого в 2020 году составил 30,1 млн рублей.

Для сравнения, самым «бедным» коллегой Рамзана Кадырова в Северо-Кавказском федеральном округе является глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, который получил в 2020 году немногим более 1,264 млн рублей.

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