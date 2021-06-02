Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Несмотря на то, что до сих пор «украинский портфель» президента США Джо Байдена и его сына Хантера так и не сыграл в качестве весомого компромата, доказательства коррупционной завязки Байденов и Украины продолжают множится. О том, сможет ли и в этом случае стать справедливой поговорка о воде, которая точит камень, рассуждает автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Хантер Байден Csis.org

Международная коррупция в исполнении старшего и младшего Байденов — это событие такого масштаба, что вполне может оказаться дипломатической ядерной бомбой замедленного действия. Так что каждая маленькая гирька, добавляемая на чашу весов доказательств байденовских преступлений не может считаться чем-то мелким и малозначимым.

Особенно последний из эпизодов, фильм, который опубликован не кем-нибудь, а Надеждой Савченко, героиней новоукраинского политического эпоса. Решив проследить за деятельностью домайданного президента Януковича, исполнители неожиданно откопали доказательства преступлений Байдена-младшего. Читайте статью Авигдора Эскина «Кресло Байдена подгорает с Украины».