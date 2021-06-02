Москва, 2 июня, 2021, 05:48 — ИА Регнум. Продолжающаяся в российском обществе дискуссия о праве на владение оружием еще раз обострилась после очередной стрельбы в школе, учиненной в Казани. Посмотреть на проблему оружия и общества с непривычной стороны предлагает автор ИА REGNUMАндрей Сафонов.

А.В. Сиденко ИА Красная Весна Оружие

Дополнительное ужесточение правил выдачи разрешений на приобретение оружия, так же как и более строгий контроль за его владельцами, разумеется, можно только приветствовать. Жаль только, что сами по себе эти меры не смогут предупредить трагических событий, подобных казанскому расстрелу, в будущем, хотя и могут снизить вероятность подобного события.

А что, если жестко соединить право на владение оружием с обязанностью его применения, как это и вытекает из самой логики сопоставления прав и обязанностей? Что же это будет за невоенный и неполицейский гражданин России, которому будет не только разрешено владеть оружием, но и вменено в обязанность применение оружия? Читайте статью Андрея Сафонова «Массовые убийства: как завершить эпоху трагедий в школах».