Воронеж, , 19:29 — REGNUM Двое подростков на мопедах столкнулись с автомобилем ЗИЛ в Воробьёвском районе Воронежской области днём 1 июня, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

Авария произошла около 12:55 в селе Первое Никольское, на улице Тельмана — двое 14-летних подростков на мопедах «Старт» и «Орион» столкнулись с автомобилем ЗИЛ, который двигался им навстречу.

«В результате ДТП 14-летний водитель мопеда «Спорт» скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, 14-летний водитель мопеда «Орион» с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Сотрудниками полиции по данным факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.