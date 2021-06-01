Новый Орлеан, США, , 20:31 — REGNUM В Соединенных Штатах в результате стрельбы в городе Новый Орлеан (штат Луизиана) по крайней мере три человека погибли и еще тринадцать пострадали, сообщает 1 июня Fox News.

Полиция сообщила, что одной из жертв стала 12-летняя девочка, которая отмечала окончание школы вечером в субботу, 30 мая. Она скончалась в больнице.

Полиция продолжает искать преступников. На данный момент их мотивы неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, 2 мая во время стрельбы в Новом Орлеане один человек погиб, ещё шестеро пострадали.

До этого, 21 февраля, в результате перестрелки по меньшей мере три человека погибли и еще двое пострадали.