Новый Орлеан, США, 1 июня 2021, 20:31 — REGNUM В Соединенных Штатах в результате стрельбы в городе Новый Орлеан (штат Луизиана) по крайней мере три человека погибли и еще тринадцать пострадали, сообщает 1 июня Fox News.
Полиция сообщила, что одной из жертв стала 12-летняя девочка, которая отмечала окончание школы вечером в субботу, 30 мая. Она скончалась в больнице.
Полиция продолжает искать преступников. На данный момент их мотивы неизвестны.
ИА REGNUM напоминает, 2 мая во время стрельбы в Новом Орлеане один человек погиб, ещё шестеро пострадали.
До этого, 21 февраля, в результате перестрелки по меньшей мере три человека погибли и еще двое пострадали.