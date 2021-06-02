Остров Кунашир, Сахалинская область, , 03:58 — REGNUM Выступление российского посла в Японии Михаила Галузина может вновь разжечь аппетиты тех, кто в Японии ратует за «честный отъем» российских Курил в пользу Японии. Какие слова посла могут быть истолкованы не самым лучшим для России образом, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Японские притязания на Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Разумеется, в обязанности посла входит установление максимально дружественных отношений между двумя странами, но ведь не все приемы для этого одинаково хороши. Вот, например, можно ли счесть слова Галузина о «понимании» российской стороной японских устремлений к получению российских Курил хорошим дипломатическим шагом?

Понятно, что вновь поверив в возможность успешного в их понимании завершения переговоров о «заключении мирного договора с Россией» и «решении проблемы северных территорий», японские энтузиасты «возвращения Курил в Японию» могут еще некоторое время потешить себя надеждами. А на этом фоне и «дружественность отношений» будет казаться возросшей. Но не слишком ли тяжелым будет пробуждение от этих грёз? Читайте статью Анатолия Кошкина «Зачем посол России вновь зовет японцев на наши острова?».