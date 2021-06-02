Остров Кунашир, Сахалинская область, 2 июня 2021, 03:58 — REGNUM Выступление российского посла в Японии Михаила Галузина может вновь разжечь аппетиты тех, кто в Японии ратует за «честный отъем» российских Курил в пользу Японии. Какие слова посла могут быть истолкованы не самым лучшим для России образом, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Японские притязания на Курилы
Японские притязания на Курилы
Иван Шилов © ИА REGNUM

Разумеется, в обязанности посла входит установление максимально дружественных отношений между двумя странами, но ведь не все приемы для этого одинаково хороши. Вот, например, можно ли счесть слова Галузина о «понимании» российской стороной японских устремлений к получению российских Курил хорошим дипломатическим шагом?

Понятно, что вновь поверив в возможность успешного в их понимании завершения переговоров о «заключении мирного договора с Россией» и «решении проблемы северных территорий», японские энтузиасты «возвращения Курил в Японию» могут еще некоторое время потешить себя надеждами. А на этом фоне и «дружественность отношений» будет казаться возросшей. Но не слишком ли тяжелым будет пробуждение от этих грёз? Читайте статью Анатолия Кошкина «Зачем посол России вновь зовет японцев на наши острова?».