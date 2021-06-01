Брюссель, , 19:25 — REGNUM Министры иностранных дел государств-членов НАТО договорились продолжать укреплять оборону и тратить на неё не меньше чем сейчас, заявил 1 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи глав МИД.

«Министры договорились об укреплении коллективной обороны против всех угроз и подтвердили свои обязательства по военным расходам», — сказал Столтенберг.

Напомним, на встрече глав МИД альянса обсуждалась подготовка к саммиту НАТО, назначенному на 14 июня. Он должен пройти в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что почти все страны-члены НАТО увеличили свои военные расходы в 2020 году, однако ряд экпертов считает, что это скорее было связано с негативными экономическими последствиями пандемии коронавируса, чем с преднамеренным решением соблюдать целевой показатель расходов для стран-членов Североатлантического альянса.

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