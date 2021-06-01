Горловка, ДНР, , 19:24 — REGNUM Под обстрел ВСУ попал 1 июня район посёлка шахты им. Гагарина на западной окраине Горловки (ДНР), сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Украинские боевики атаковали ДНР в 16:50 мск со стороны населённого пункта Новгородское. Обстрел они вели из миномётов калибра 82 мм: по району посёлка было выпущено два десятка мин.

Напомним, за сутки 31 мая украинские боевики трижды обстреляли территорию ДНР.

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