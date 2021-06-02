Москва, , 02:36 — REGNUM Постепенно накаляющийся конфликт между интересами отечественного бизнеса и самого Отечества наиболее заметен в российском агропроме, хотя и другие сферы российской экономики могут оказаться подвержены этой неприятности. Какие существуют идеи по сглаживанию противоречий между желаниями бизнеса и потребностями живых людей, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Если инфляция опередила рост зарплат на том или ином предприятии, долг государства этому предприятию тактично намекнуть на недопустимость такого положения. Например, можно повысить налог на дивиденды, что заставит получателей прибыли принять срочные меры, позаботившись о беднеющих сотрудниках предприятия.

На словах все выглядит очень логично и мысль, заявленная полпредом президента РФ Юрием Трутневым, могла бы запустить дополнительный регулятор, тем более, что и нынешний рост цен диктует необходимость такие регуляторы изобретать и применять. Вот только как к таким мерам отнесется бизнес, во многих случаях привыкший ощущать свое превосходство над потребностями «не-инвесторов»? Читайте статью Галины Смирновой «Налоги на дивиденды — умножить на инфляцию! Монополия крутит Россией».