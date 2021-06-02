Москва, , 06:19 — REGNUM Неужели для российских разработчиков вакцины от ковида не было достаточно одной вакцины? Стала ли разработка трех российских вакцин от ковида результатом неумной конкуренции или в их появлении есть и более глубокий смысл, рассказывает автор ИА REGNUM Елена Ковачич.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Пока что приходится признать, что не подведены еще все итоги клинических исследований, а поэтому и время ожидания точных рекомендаций по применению российской вакцины «КовиВак» будут оглашены ближе к осени. Речь идет об оценке эффективности трехкратного применения этой вакцины. На этом, да и других примерах видно, что конкретная тактика и стратегия борьбы с пандемией до сих пор находятся в стадии оценки максимальной эффективности.

И здесь наличие целых трех вакцин дает российской медицине дополнительные возможности для маневра. Вот только один из вопросов — насколько уверенно и безопасно защищают от заболевания российские вакцины, если хотя бы ориентировочно оценить их воздействие на людей разных возрастных групп? Читайте статью Елены Ковачич «"Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: вакцины разные важны».