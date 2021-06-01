Челябинск, , 19:19 — REGNUM В Челябинске 22-летний и 61-летний граждане предстанут перед судом за убийство мужчины. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, труп был найден 17 июня.2020 в мусорном баке по ул. Молодогвардейцев. Следователи считают, что между потерпевшим и обвиняемыми произошла ссора. В итоге они избили его и нанесли множественные колото-резаные ранения.

Затем ночью эти злоумышленники вытащили труп во двор, положили его в мусорный бак и подожгли. Уголовное дело против обоих направлено в Челябинский облсуд.